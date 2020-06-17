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Сын Ефремова высказался об аварии

Анастасия Иванова
2 часа назад
Женский форум1
Сын актера Михаила Ефремова Никита Ефремов высказался о произошедшем ДТП с участием его отца. Он опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте.
Сын Ефремова высказался об аварии
Фото: @efremovefremov@efremovefremov
Никита Ефремов обратился к семье погибшего в результате аварии водителя Сергея Захарова и выразил им свои соболезнования.
"Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", - написал сын актера.
@efremovefremov
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы: он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП скончался водитель автомобиля.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудинштейн поддержал Ефремова.
Женский форум1
Звёзды,Никита Ефремов,Сергей Захаров,Михаил Ефремов
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