Сын Ефремова высказался об аварии

Никита Ефремов обратился к семье погибшего в результате аварии водителя Сергея Захарова и выразил им свои соболезнования.
"Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", - написал сын актера.
@efremovefremov
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы: он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП скончался водитель автомобиля.