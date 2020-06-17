Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Найти
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Анастасия Иванова
1 час назад
Женский форум
4
Дочь актера
Михаила Ефремова
Анна Мария засняла, как ее преследуют журналисты. Видео она поделилась в своем Twitter.
Журналисты подстерегли девушку у подъезда, чтобы расспросить о произошедшей аварии с участием ее отца. Дочь Ефремова отказалась отвечать на вопросы репортера, однако ее продолжили преследовать.
«Вам нет дела до своего отца?», - спросила журналистка.
На просьбу перестать идти за ней, Анна
Мария Ефремова
получила ответ, что они идут "по свободной улице".
Пользователи Сети нашли аккаунт журналистки в социальных сетях и предположили, что она работает на телеканале НТВ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что
сын Ефремова высказался об аварии.
Женский форум
4
Звёзды
,
Видео
,
Мария Ефремова
,
Михаил Ефремов
,
НТВ
Главное сейчас
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Ещё
Игры
Новости
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Путеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё