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Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов

Анастасия Иванова
1 час назад
Женский форум4
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария засняла, как ее преследуют журналисты. Видео она поделилась в своем Twitter.
Журналисты подстерегли девушку у подъезда, чтобы расспросить о произошедшей аварии с участием ее отца. Дочь Ефремова отказалась отвечать на вопросы репортера, однако ее продолжили преследовать.
«Вам нет дела до своего отца?», - спросила журналистка.
На просьбу перестать идти за ней, Анна Мария Ефремова получила ответ, что они идут "по свободной улице".
Пользователи Сети нашли аккаунт журналистки в социальных сетях и предположили, что она работает на телеканале НТВ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Ефремова высказался об аварии.
Женский форум4
Звёзды,Видео,Мария Ефремова,Михаил Ефремов,НТВ
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