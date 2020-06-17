Костюшкин: "Пожалуйста, угомонитесь"

Российский певец, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видео по поводу истории об изнасиловании. Ролик появился в Instagram-аккаунте звезды.

Фото: @stas_kostyushkin_official @stas_kostyushkin_official

Артист попросил журналистов не звать его на съемки телевизионных передач и не звонить ему рекламным агентам.

"Пожалуйста, угомонитесь. Я точно не буду зарабатывать на этом деньги", - заявил Костюшкин.

Певец добавил, что он сказал все, что хотел, и получил необходимую ему реакцию.

"Моя задача была получить только одну реакцию: чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям. Все, больше мне ничего не надо, а уж денег за это я точно не возьму", - поделился артист.