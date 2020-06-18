Эти знаменитости любят хвастаться своими аппетитными пятыми точками. Многие подозревают, что эффектные ягодицы им помогли сделать пластические хирурги.

Недавно 61-летняя Мадонна похвасталась пышными формами после разговоров о пластике ягодиц. По слухам, певица увеличила ягодицы. Прямых доказательств этому нет, но селфи, которое популярная певица опубликовала в своем блоге, демонстрирует заметно округлившиеся формы.

Семейство Кардашьян известно на весь мир не только тем, что все его члены умеют делать деньги из воздуха, выставляя свою личную жизнь напоказ в собственном реалити-шоу, а потом продавая самую разную продукцию имени себя любимых, но и тем, что все они обожают менять внешность с помощью пластической хирургии. Правда, о большинстве из своих операций они предпочитают не говорить и уверяют, что все у них свое, натуральное. Вот только если посмотреть на их старые фотографии, верится в это с трудом.

Главная звезда семейства Кардашьян — это, конечно, Ким. Ей-то и приписывают больше всего пластических операций. СМИ писали об увеличении груди и ягодиц, ринопластике, филлерах, удалении комков Биша и ребер (!) ради тонкой талии. Свой гордый армянский нос Ким явно сделала более изящным, губы — более пухлыми, а скулы — более выразительными, в ягодицы вставила импланты. Все это она отрицает. Кардашьян уверяет, что просто умеет правильно и эффектно использовать макияж и регулярно занимается фитнесом (поверим на слово?).

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер постоянно обвиняют в том, что она слишком старается быть похожей на старшую сестру Ким Кардашьян. Еще бы! Сложно быть юной и неуверенной в себе девушкой, когда у тебя такая старшая сестра, а люди вокруг не самые адекватные. Началось все с того, что какой-то бессердечный мальчик (да и наверняка не красавец) заявил школьнице Кайли, что у нее настолько тонкие губы, что их противно целовать. Услышав такое, Дженнер побежала в клинику и накачала губы. Остальные пластические операции она категорически отрицает. Но, судя по генетике (Кайли родилась от сухопарого олимпийского чемпиона Брюса Дженнера) и ее юношеским фотографиям, увеличением губ в ее случае дело не ограничилось. Такие пышные ягодицы и грудь от упражнений и салатов из капусты не растут.

Женщины семейства Кардашьян подвинулы с пьедестала Дженнифер Лопес, которая до их мощного натиска считалась обладательницей самой эффектной пятой точки среди звезд шоу-бизнеса. Певица всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами и продолжает отрицать, что делала пластику. Но глядя на старые фото Лопес, сложно поверить, что попу можно так накачать приседаниями.

Эмбер Роуз

Эмбер Роуз является бывшей девушкой нынешнего супруга Ким Кардашьян Канье Уэста. Судя по внешности (и пышным формам) модели, она, как и Ким, явно соответствует стандартам красоты музыканта.

Хайди Монтаг прославилась не столько благодаря таланту телеведущей, сколько из-за пристрастию к пластической хирургии. К примеру, в одном из интервью она призналась, что в один день сделала сразу несколько операций.

Игги Азалия

В 2016 формы австралийской певицы Игги Азалии впечатляюще изменились. Многие поклонники звезды отметили, что выглядит она теперь неэстетично и неестественно, а другим очень даже понравилось.

Блэк Чайна — девушка, которая настолько увлеклась пластикой, что поклонники и критики давно желают ей остановиться.

Ники Минаж

Ники Минаж активно стремиться к образу сексуальной эффектной красотки с пышными формами. При этом она выглядит все менее и менее естественно.

Николь Остин

Блондинку с формами Николь Остин подозревают в том, что она слишком увлекалсь пластикой.

Карди Би

Карди Би не является поклонницей естественной красоты. У певицы огромные грудь и попа, ресницы, ногти… И так далее.

Ежедневно количество подписчиков Instagram Анастасии Квитко растет на несколько сотен пользователей. В своем микроблоге модель выкладывает откровенные фото, которых ждут более одиннадцати миллионов пользователей. Анастасия не скрывает: за аппетитные формы она благодарна современной индустрии красоты.