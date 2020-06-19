Певица Лолита Милявская в интервью порталу Woman.ru рассказала о том, как когда-то обиделась на Аллу Пугачеву . Так, в начале карьеры Лолиты, Примадонна слишком резко отозвалась о ее творчестве. Однако сейчас Лолита осознает, что это пошло ей на пользу.

"Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна. Хвалить? Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое — на вес золота", — рассказывает она.

Лолита призналась, что испытывает бесконечное чувство благодарности к Пугачевой и всегда прислушивается к ней, считая, что Примадонна во всем права.

При этом женщина рассказала, что уже "романит" с новым возлюбленным, но о браке пока речи не идет.