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«Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна»: Лолита раскрыла обиду на Пугачеву 

Диана Товсепова 4 часа назад
«Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна»
Фото: Кадр из клипа
Певица Лолита Милявская в интервью порталу Woman.ru рассказала о том, как когда-то обиделась на Аллу Пугачеву. Так, в начале карьеры Лолиты, Примадонна слишком резко отозвалась о ее творчестве. Однако сейчас Лолита осознает, что это пошло ей на пользу.
"Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна. Хвалить? Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое — на вес золота", — рассказывает она.
Лолита призналась, что испытывает бесконечное чувство благодарности к Пугачевой и всегда прислушивается к ней, считая, что Примадонна во всем права.
При этом женщина рассказала, что уже "романит" с новым возлюбленным, но о браке пока речи не идет.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых красивых мужчинах Аллы Пугачевой.
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Звёзды , Лолита Милявская , Алла Пугачева , Woman.ru
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