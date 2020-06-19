Дочь Успенской обратилась к маме с неадекватной речью

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской , в Instagram обратилась к своей знаменитой матери. Причем речь девушки, как отмечают пользователи Сети, зачастую похожа на бред.

№Мама, спасибо тебе за нюх. Я начинаю чувствовать запахи. Со мной играть не надо. Я пача тати, а это значит, что я переживу все! И тебя мой сынок! Аминь?", — написала девушка.

Стоит отметить, что Плаксина несколько месяцев назад публично разругалась с матерью, заявив, что "королева русского шансона" постоянно избивала и унижала ее.

Певица выгнала ее из дома, и сейчас девушка живет у отца в Америке. Сама Успенская отказалась больше помогать дочери финансово, поэтому Татьяна теперь зарабатывает на продаже своих картин и преподает в Штатах йогу.