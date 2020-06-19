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Муцениеце запретила фанатам Прилучного говорить о ней 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
Муцениеце запретила фанатам Прилучного упоминать ее
Фото: globallookpress.com
Актриса Агата Муцениеце запретила фанатам своего бывшего супруга Павла Прилучного упоминать ее имя. Об этом пишет "Телепрограмма".
Звезду возмутило, что в фан-аккаунте Павла Прилучного опубликовали видео, на котором она предстала не в самом лучшем свете. Актриса потребовала удалить ролик и вообще не говорить о ней в контексте отношений с бывшим мужем. Администратор группы извинилась перед Муцениеце "за некорректное видео, порочащее честь и достоинство матери детей Павла" и удалила его.
"Я рада, что мы разрешили этот острый вопрос, и очень надеюсь, что вы больше не будете упоминать меня и мое имя. Прошу уже не в первый раз", — написала актриса в социальных сетях.
Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись 15 июня. Актрисе досталась квартира в Москве и машина, а актеру — загородный дом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак оскорбила Рудковскую жесткой шуткой.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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