«Ее выкинут из дома, как собаку»

На вопрос от подписчицы "Что делать, если изменил муж" Решетова ответила: "Если проблема не в вас, пойти и изменить ему тоже". Миро считает, что это мнение "терпилы" с заниженной самооценкой.

"Балконская ответила, как терпила, которая оправдает любую измену, любое унижение, любое хамство и оскорбление со стороны мужика", — написала блогер.

По ее мнению, чтобы оправдать плохое отношение к себе, женщина ищет проблему в себе и находит тысячу причин. Однако каждая заслуживает честности со стороны своего партнера.

"Измена — это всегда обман. Подлый обман у вас за спиной. Что бы вы ни совершили, во что бы ни превратились, ни одна из вас не заслуживает того, чтобы быть подло обманутой", — считает Миро.

По словам блогера, Анастасия Решетова только притворяется смелой и независимой.