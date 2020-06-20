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«Тимати продолжит изменять»: Миро разнесла Решетову 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Ее выкинут из дома, как собаку»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Блогер Лена Миро высказала свое мнение о жене Тимати — модели Анастасии Решетовой. Она раскритиковала ее мнение на тему мужских измен.
На вопрос от подписчицы "Что делать, если изменил муж" Решетова ответила: "Если проблема не в вас, пойти и изменить ему тоже". Миро считает, что это мнение "терпилы" с заниженной самооценкой.
"Балконская ответила, как терпила, которая оправдает любую измену, любое унижение, любое хамство и оскорбление со стороны мужика", — написала блогер.
По ее мнению, чтобы оправдать плохое отношение к себе, женщина ищет проблему в себе и находит тысячу причин. Однако каждая заслуживает честности со стороны своего партнера.
"Измена — это всегда обман. Подлый обман у вас за спиной. Что бы вы ни совершили, во что бы ни превратились, ни одна из вас не заслуживает того, чтобы быть подло обманутой", — считает Миро.
По словам блогера, Анастасия Решетова только притворяется смелой и независимой.
"Тимати продолжит изменять Решеткиной. Она к этому готова. Она обязательно найдет проблему в себе. Только вот изменять в ответ она точно не будет. Это в Эскортограме Настя такая бойкая и как бы независимая. Это там она может ляпнуть: «Пойти и изменить ему тоже». В реале, если Балконская посмеет отправить хотя бы смс с сердечком мужику, которого зовут не Тимур, ее выкинут из дома, как о********ю собаку. Изменял ли ей до этого недорэппер или нет — совершенно неважно".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро раскритиковала Пелагею.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
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