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Муж Гагариной вновь вызвал жалость в Instagram 

Мира Маркина 1 час назад
Муж Гагариной продолжает страдать напоказ
Фото: РИА Новости
В Международный день отца супруг Полины Гагариной, Дмитрий Исхаков, опубликовал в своем Instagram неоднозначный пост.
На фото запечатлена вся семья: сам Исхаков, Гагарина, их общая дочь Мия и сын певицы от первого брака Андрей.
На заднем плане — спины Гагариной и детей, на переднем — ноги Исхакова. Фотограф подписал снимок:
"Берегите своих пап".
Однако трогательная подпись у многих вызвала недоумение и даже жалость. Так, админ telegram-канала "Только никому…" заявил:
"Сам себя не поздравишь — никто не поздравит. Муж Полины Гагариной как бы намекает, что его беречь надо. А Поля как бы не видит намеков этих".
А вот подписчики Исхакова разделились на два лагеря. По мнению одних, отцы не играют должной роли в воспитании детей. Других же порадовал тот факт, что на фото вся семья в сборе:
"Да, папам дети не нужны в большинстве своем. Все строится на претензиях родителей друг к другу. Дети по боку",
"Вся семья вместе, хорошо",
"Мира вашей семье".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывший муж Гагариной заговорил об "убогой эстраде" после расставания с певицей.
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