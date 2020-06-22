Муж Гагариной продолжает страдать напоказ

На фото запечатлена вся семья: сам Исхаков, Гагарина, их общая дочь Мия и сын певицы от первого брака Андрей.

На заднем плане — спины Гагариной и детей, на переднем — ноги Исхакова. Фотограф подписал снимок:

"Берегите своих пап".

Однако трогательная подпись у многих вызвала недоумение и даже жалость. Так, админ telegram-канала "Только никому…" заявил:

"Сам себя не поздравишь — никто не поздравит. Муж Полины Гагариной как бы намекает, что его беречь надо. А Поля как бы не видит намеков этих".

А вот подписчики Исхакова разделились на два лагеря. По мнению одних, отцы не играют должной роли в воспитании детей. Других же порадовал тот факт, что на фото вся семья в сборе:

"Да, папам дети не нужны в большинстве своем. Все строится на претензиях родителей друг к другу. Дети по боку",

"Вся семья вместе, хорошо",