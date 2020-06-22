Дочь Успенской снова публично унизила забытую мать

Девушка опубликовала кадр из семейного архива, где отец держит ее на руках.

«С Днем отцов, мистер зеленые глаза. Спасибо, что помогаешь мне сохранять хладнокровие и всегда быть суперхладнокровной. Я обожаю твое чувство юмора, твою тягу к красоте, а главное — твою нежную, неиссякаемую доброту. Ты — моя скала и мой центр спокойствия в этой бурной жизни. Мы будем с тобой много веселиться. Я обещаю»,

— подписала снимок Татьяна.

@pacha_tati

В последние годы Успенская не живет с Плаксиным. По словам певицы, супруг пытается отсудить у нее часть имущества. Однако у Татьяны с Александром прекрасные отношения. После скандала с матерью, прогремевшего на всю страну, она переехала к отцу в США.