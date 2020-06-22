Дочь Успенской снова публично унизила забытую мать

Скандально известная дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской, Татьяна, поздравила в Instagram своего папу, предпринимателя Александра Плаксина, с Днем отца.
Девушка опубликовала кадр из семейного архива, где отец держит ее на руках.
«С Днем отцов, мистер зеленые глаза. Спасибо, что помогаешь мне сохранять хладнокровие и всегда быть суперхладнокровной. Я обожаю твое чувство юмора, твою тягу к красоте, а главное — твою нежную, неиссякаемую доброту. Ты — моя скала и мой центр спокойствия в этой бурной жизни. Мы будем с тобой много веселиться. Я обещаю»,
— подписала снимок Татьяна.
@pacha_tati
В последние годы Успенская не живет с Плаксиным. По словам певицы, супруг пытается отсудить у нее часть имущества. Однако у Татьяны с Александром прекрасные отношения. После скандала с матерью, прогремевшего на всю страну, она переехала к отцу в США.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Успенской обратилась к матери с невразумительной речью.