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Скандально известная дочь Успенской поделилась редким кадром с отцом 

Мира Маркина 4 часа назад
Дочь Успенской снова публично унизила забытую мать
Фото: @maria.marinova
Скандально известная дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской, Татьяна, поздравила в Instagram своего папу, предпринимателя Александра Плаксина, с Днем отца.
Девушка опубликовала кадр из семейного архива, где отец держит ее на руках.
«С Днем отцов, мистер зеленые глаза. Спасибо, что помогаешь мне сохранять хладнокровие и всегда быть суперхладнокровной. Я обожаю твое чувство юмора, твою тягу к красоте, а главное — твою нежную, неиссякаемую доброту. Ты — моя скала и мой центр спокойствия в этой бурной жизни. Мы будем с тобой много веселиться. Я обещаю»,
— подписала снимок Татьяна.
@pacha_tati
В последние годы Успенская не живет с Плаксиным. По словам певицы, супруг пытается отсудить у нее часть имущества. Однако у Татьяны с Александром прекрасные отношения. После скандала с матерью, прогремевшего на всю страну, она переехала к отцу в США.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Успенской обратилась к матери с невразумительной речью.
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Звёзды , Любовь Успенская , Александр Плаксин
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