На ком женат отец Дмитрия Маликова 

Смотрите видео и узнайте о матери Дмитрия Маликова. Дмитрий царствует на эстраде последние 30 лет, но вот в шестидесятые-семидесятые любимцем публики и исполнителем массы хитов был его отец Юрий, руководивший ВИА «Самоцветы». В 1966 году Юрий женился на танцовщице Людмиле Вьюнковой. В паре появились дети — сын Дмитрий и дочь Инна. Юрий и Людмила вместе и по сей день, хотя Людмила давно предпочитает оставаться в тени знаменитых мужа, сына и дочери.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как скандально известная дочь Успенской поделилась редким кадром с отцом.