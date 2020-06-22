Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ком женат отец Дмитрия Маликова 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о матери Дмитрия Маликова. Дмитрий царствует на эстраде последние 30 лет, но вот в шестидесятые-семидесятые любимцем публики и исполнителем массы хитов был его отец Юрий, руководивший ВИА «Самоцветы». В 1966 году Юрий женился на танцовщице Людмиле Вьюнковой. В паре появились дети — сын Дмитрий и дочь Инна. Юрий и Людмила вместе и по сей день, хотя Людмила давно предпочитает оставаться в тени знаменитых мужа, сына и дочери.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как скандально известная дочь Успенской поделилась редким кадром с отцом.
Звёзды , Видео , Любовь , Дмитрий Маликов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Превратились из озорной девушки в бабушку»
«Превратились из озорной девушки в бабушку»
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
49-летняя Орбакайте блеснула фигурой в купальнике
49-летняя Орбакайте блеснула фигурой в купальнике
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ксения Алферова показала красавца-родственника
03:02
Ксения Алферова показала красавца-родственника
Звёзды
На ком женат отец Дмитрия Маликова
03:13
На ком женат отец Дмитрия Маликова
Звёзды Любовь
Как мухлюют с куриными грудками в магазинах
02:56
Как мухлюют с куриными грудками в магазинах
Еда Здоровье
Воры обнесли особняк российской звезды
01:02
Воры обнесли особняк российской звезды
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение