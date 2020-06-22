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Малышева показала переболевшую COVID-19 мать 

Мира Маркина 1 час назад
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что ее мать, также работавшая врачом, переболела коронавирусом. В честь Дня медицинского работника Малышева опубликовала в Instagram видео, в котором побеседовала с матерью.
«Больше месяца мама была в больнице. В этом году она победила коронавирус»,
— сообщила телеведущая.
По словам Малышевой, Галина Александровна заболела коронавирусной пневмонией. Однако ей удалось справиться с недугом, и сейчас она находится дома.
В завершение беседы медик пожелала здоровья и счастья всем коллегам:
«Мы — первые после Бога!».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о поместье Малышевой в США.
Звёзды , Видео , Елена Малышева
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