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Как выглядят наши и зарубежные звезды-ровесники 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Многие звезды отрицают любое хирургическое вмешательство и оправдывают свою вечную молодость хорошей наследственностью, йогой и вегетарианством. Давайте сравним, насколько суров оказался возраст с отечественными и зарубежными звездам.
Российские артисты всегда отличались от западных селебрити естественной красотой. Но, как известно, молодость увядает: появляются морщины, потухает взгляд. Перед возрастом все становятся равны. Однако немного (или много) инъекций, макияжа, а порой и хирургических операций, и десяти-двадцати лет как не бывало.
Конечно, мы любим их, в первую очередь, за творчество: мелодичные песни, захватывающие фильмы или юмористические зарисовки. Но всегда любопытно, в каких нарядах они прошлись по красной ковровой дорожке, с кем сошлись-разошлись, и где их подловили папарацци. Давайте сегодня взглянем на их лица чуточку пристальнее и сравним, как выглядят звездные одногодки в России и за рубежом.
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