Современный кинематограф далеко продвинулся в плане реалистичности, в частности в изображении откровенных сцен. Глядя на многие фильмы XX века, невольно удивляешься контрасту — тему сексуальности тогда как будто обходили стороной. Мы можем вспомнить немногих героинь, которые появлялись в кинокартинах в нижнем белье, к тому же довольно закрытом. Кажется, будто корсеты, подвязки для чулков, прозрачные бюстгальтеры, тонкие маечки и многое другое появилось только в нашем современном, "распущенном" мире. Однако это не совсем так: история помнит несколько примеров, когда героини фильмов поразили зрителей непривычно откровенным бельем. Сегодня похожее можно найти в ассортименте брендов вроде Agent Provocateur и My Dear Petra.