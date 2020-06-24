То, что любви покорны все возрасты, доказал культовый 62-летний актер Дольф Лундгрен , шокировавший мир новостью о своей возлюбленной, которой он уже сделал предложение. Так, весь мир обсуждает загадочную молодую блондинку, очаровашую звезду мирового кинематографа.

Как выяснил "Рамблер", сердце "Ивана Драго" завоевала 24-летняя норвежка Эмма Крокдал, ровесница его старшей дочери. Конечно, только такая очаровательная блондинка с пышными формами могла очаровать голливудского красавца, даже если ему уже за 60.

"Ущипните меня", — так Эмма подписала снимок, на котором пара запечатлена сразу после того, как Дольф сделал ей предложение и преподнес шикарное кольцо с массивным малиновым камнем.

Девушка работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе и встречается с актером с января 2020-го, однако уже через несколько месяцев он увозит ее на свою родину в Швецию и делает предложение.

Несмотря на удивленные комментарии пользователей Сети, никто не спорит с тем, что белокурая красавица вполне гармонично смотрится с подтянутым 62-летним актером, несмотря на разницу в возрасте. При этом многие шутят, что девушка не только ровесница его дочери, но и похожа на нее практически как сестра.