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Модель Victoria's Secret поразила фанатов снимком топлес 

Рамблер 3 часа назад
Бывший "ангел" Victoria's Secret, супермодель Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram откровенные снимки, на которых предстала топлес.
На фото 39-летняя бразильянка попозировала в джинсах и расстегнутой белой рубашке на голое тело, в руках девушка держала бокал вина. Образ модели дополнили браслет, кольцо и подвеска в виде кристалла.
«Атмосфера солнечного затмения»,
— подписала пост Амбросио.
@alessandraambrosio
@alessandraambrosio
Фанатов восхитила фигура модели:
«Очень элегантно! Классика»,
«Вау! Как всегда прекрасна!»,
«Мне безумно нравятся твои фотографии и стиль»,
«Ты невероятно горяча и сексуальна в этой рубашке».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что тульская медсестра в бикини стала моделью.
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