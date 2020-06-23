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Бывший "ангел" Victoria's Secret, супермодель Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram откровенные снимки, на которых предстала топлес.

На фото 39-летняя бразильянка попозировала в джинсах и расстегнутой белой рубашке на голое тело, в руках девушка держала бокал вина. Образ модели дополнили браслет, кольцо и подвеска в виде кристалла.

«Атмосфера солнечного затмения»,

— подписала пост Амбросио.

@alessandraambrosio

@alessandraambrosio

Фанатов восхитила фигура модели:

«Очень элегантно! Классика»,

«Вау! Как всегда прекрасна!»,

«Мне безумно нравятся твои фотографии и стиль»,