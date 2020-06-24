Асмус обвинили в хайпе на разводе 

Несколько дней назад Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о решении расторгнуть брак. Об этом звезды сообщили в своих личных аккаунтах. С того момента не утихают споры о том, действительно ли супруги готовятся к разводу или вновь сойдутся, спустя какое-то время.
Многие поклонники пары всерьез расстроены новостью и предлагают супругам попытаться сохранить семью, другие же уверены, что никакого развода на самом деле не будет, а Харламов и асмус просто таким образом хотят подогреть к себе угасший интерес.
Накануне масла в огонь подлила Кристина, опубликовав, казалось бы, вполне невинное фото, на котором она позирует в мягком кресле, с улыбкой заглядывая в кофейную чашку.
“Гадаю на кофейной гуще”,
— неоднозначно подписала снимок звезда.
@asmuskristina
Безобидная фотография внезапно привлекла внимание хейтеров, которые начали строчить комментарии под постом, обвиняя Асмус в хайпе.
“Кто будет следующим?”, «На нового мужа?», «Гадайте, как и с кем Харламов будет дальше жить», «Показуха важнее»,
— эти и подобные комментарии появились под снимком.
Кристину обвинили в том, что она хайпует на шумихе вокруг развода, которого на самом деле, как считают некоторые фолловеры, возможно, и не будет.
Ранее "Рамблер" писал, что Харламов высмеял домыслы об их разводе с Асмус.