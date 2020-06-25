Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о жизни дочери певца Евгения Белоусова. Евгений ушёл из жизни в 32 года, тогда его дочери Кристине было 10 лет. В начале года Кристина, которой сейчас уже за 30, отправилась в юго-восточную Азию, чтобы отдохнуть от навязчивых журналистов. Она даже сообщила подписчикам, что хочет в ближайшее время стать матерью. И это желание сбылось: в Москву девушка вернулась, забеременев. Правда, похоже, малыш стал плодом курортного романа, поскольку об отце Кристина ничего не говорит.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Брухунова ответила на критику своего гардероба.
Звёзды , Видео , Дети , Евгений Белоусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова без белья сверкнула грудью
Бузова без белья сверкнула грудью
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Каменских затравили хейтеры из-за неудачного фото
Каменских затравили хейтеры из-за неудачного фото
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Когда надо прокалывать девочке уши
02:18
Когда надо прокалывать девочке уши
Дети Здоровье
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение