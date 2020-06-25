Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника 

Смотрите видео и узнайте о жизни дочери певца Евгения Белоусова. Евгений ушёл из жизни в 32 года, тогда его дочери Кристине было 10 лет. В начале года Кристина, которой сейчас уже за 30, отправилась в юго-восточную Азию, чтобы отдохнуть от навязчивых журналистов. Она даже сообщила подписчикам, что хочет в ближайшее время стать матерью. И это желание сбылось: в Москву девушка вернулась, забеременев. Правда, похоже, малыш стал плодом курортного романа, поскольку об отце Кристина ничего не говорит.
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