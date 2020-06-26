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Дочь Успенской рассказала про «ядовитую змеиную энергию дьявола» матери 

Диана Товсепова 5 часов назад
«Разрушила своей змеиной ядовитой энергией»
Фото: Кадр из передачи "Звезды сошлись"
30-летняя дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, обратилась к матери после ее интервью в шоу "Алена, блин", где артистка заявила, что если бы не она, дочка была бы никому не нужна.
Плаксина заявила, что у эгоистки-Успенской совсем нет уважения к людям.
"Очнись мама. Это ты должна прозреть, как ты относишься к окружающим, к твоей семье. Ты ее разрушила своей змеиной ядовитой энергией от дьявола. Ложь всегда видна, поэтому моя совесть чиста перед добрыми людьми России", — написала девушка.
При этом несколько месяцев назад дочь королевы шансона рассказывала, что Успенская ее систематически унижала и била. Сейчас Плаксина живет с отцом в Америке, а мать перестала ей помогать финансово.
Ранее "Рамблер" сообщал, как дочь Пескова обиделась, что ее считают мажором.
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Звёзды , Любовь Успенская
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