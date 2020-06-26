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Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Фото: @mathildtantot
Французская модель Матильда Танто опубликовала снимки, на которых она полностью обнажена. Их она сделала у себя дома. Кадры появились у нее в Instagram.
На фото видно, что девушка лежит полностью обнаженная в своей кровати. Некоторые участки тела она прикрыла одеялом. В описании снимка, она пояснила, зачем выложила это фото.
@mathildtantot
"Если спать в 35-градусную жару, то только голой", — отметила Танто.
Поклонники девушки не смогли обойти вниманием ее новую публикацию и восхитились ее фигурой.
«Ты идеал!», «Прекрасна», «Какая же ты горячая», «Мне нужна девушка, которая выглядит также», «Матильда, искренне обожаю тебя», — прокомментировали подписчики Танто.
Ранее "Рамблер" сообщал, что модель Леся Кафельникова прошлась по Москве в прозрачном топе.
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