Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов 

Александра Нечаева 1 час назад
Похудевшего Фадеева не узнали подписчики
Фото: @fadeevmaxim
Российский продюсер опубликовал на личной странице фотографию, демонстрирующую результат его похудения.
На снимке Максим Фадеев показал своим подписчикам свой новый внешний вид. Продюсер облачился в длинные шорты, правда, надев одну их штанину сразу на обе ноги.
Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!
— подписал пост Фадеев.
@fadeevmaxim
Подписчики продюсера были впечатлены ошеломляющим результатом, который продемонстрировал Максим. Фолловеры не скупились на комплименты в адрес знаменитости и отмечали его невероятную силу воли на пути к достижению цели.
Многие отметили, что с нетерпением ждут, когда же продюсер поделится методикой, с помощью которой ему удалось достичь таких невероятных результатов.
Ранее Фадеев уже раскрывал некоторые секреты, рекомендуя, например, утром и вечером обязательно выпивать стакан воды "приятно обжигающей горло".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Бари Алибасов оказался в психиатрической больнице.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Женский форум 1
Звёзды , Максим Фадеев , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Каменских оголила изящные бедра на балконе
Каменских оголила изящные бедра на балконе
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
01:35
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Звёзды
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
03:14
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение