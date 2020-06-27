Похудевшего Фадеева не узнали подписчики

Российский продюсер опубликовал на личной странице фотографию, демонстрирующую результат его похудения.

На снимке Максим Фадеев показал своим подписчикам свой новый внешний вид. Продюсер облачился в длинные шорты, правда, надев одну их штанину сразу на обе ноги.

Всем мир! Это мои шорты… минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!

— подписал пост Фадеев.

@fadeevmaxim

Подписчики продюсера были впечатлены ошеломляющим результатом, который продемонстрировал Максим. Фолловеры не скупились на комплименты в адрес знаменитости и отмечали его невероятную силу воли на пути к достижению цели.

Многие отметили, что с нетерпением ждут, когда же продюсер поделится методикой, с помощью которой ему удалось достичь таких невероятных результатов.

Ранее Фадеев уже раскрывал некоторые секреты, рекомендуя, например, утром и вечером обязательно выпивать стакан воды "приятно обжигающей горло".