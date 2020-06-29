Супермодель восхитила фанатов снимком без белья

Американская супермодель Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поразила фанатов откровенным снимком без белья. Звезда опубликовала серию кадров в своем Instagram.

На фото Хадид фотографируется в зеркале с букетом цветов, сидя на полу у себя дома. Модель предстала в облегающем платье, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Звезда дополнила образ золотым браслетом и колье.

@bellahadid

@bellahadid

Поклонники модели поспешили оставить восторженные комментарии под постом:

«Вау, детка, ты шикарна»,

«Моя любовь»,

«Какая ты горячая»,

«Ты самая красивая женщина»,