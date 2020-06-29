Супермодель восхитила фанатов снимком без белья

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поразила фанатов откровенным снимком без белья. Звезда опубликовала серию кадров в своем Instagram.
На фото Хадид фотографируется в зеркале с букетом цветов, сидя на полу у себя дома. Модель предстала в облегающем платье, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Звезда дополнила образ золотым браслетом и колье.
@bellahadid
@bellahadid
Поклонники модели поспешили оставить восторженные комментарии под постом:
«Вау, детка, ты шикарна»,
«Моя любовь»,
«Какая ты горячая»,
«Ты самая красивая женщина»,
«Королева!».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самой эффектной женщине Сербии.