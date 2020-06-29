Избитый оператор Собчак рассказал про съемки

Избитый оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков , который пострадал во время съемок в Среднеуральском монастыре, в беседе с "Комсомольской правдой" подробно рассказал об инциденте.

Не так давно Собчак отправилась в Екатеринбург для того, чтобы снять фильм об отце Сергии, который после ряда громких заявлений "захватил" женскую обитель. Однако журналистке в монастыре отказали в теплом приеме: на нее и ее съемочную группу было совершено нападение. Кроме того, злоумышленники отобрали и разбили камеру.

@xenia_sobchak

По приезде в Москву Ерженков снял побои и написал заявление в полицию. По словам оператора, он снимал в монастыре три дня, и все было в порядке. Но когда он пришел туда во второй раз, его встретили "урки в спортивных костюмах", которые и напали на него:

«Монастырь является территорией Екатеринбургской епархии. Мы писали четыре запроса туда. Они говорят: «Мы не контролируем ситуацию». То есть, надо понимать, что отец Сергий не обладает никакими легитимными полномочиями распоряжаться там. Он там никем не является, как и те люди, что нас избили, — пояснил режиссер. — Это элементарная секта, деструктивная абсолютно. Русская православная церковь, к сожалению, запустила ситуацию до такой степени, что уже не контролирует ее».

Ерженков также рассказал, что у него было четыре флешки со съемками в монастыре, но материал с одной из них неизвестные удалили. Несмотря на это, оператор заявил, что фильм Собчак все равно будет смонтирован и опубликован. Это необходимо для того, чтобы люди узнали правду о Среднеуральском монастыре. Оператор сообщил, — поводом для съемок фильма стали слова послушников о том, что в монастыре процветало детское и сексуальное насилие.