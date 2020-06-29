Басков выдвинул требования к будущей жене 

Николай Басков объявил о своей готовности жениться и выдвинул ряд требований к будущей избраннице. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену»,

— признался певец.

Далее артист рассказал, какими качествами должна обладать его супруга.

«Для меня уже не так важна яркая внешность девушки, главное, чтобы она была со мной на одной волне, стала бы хозяйкой нашего дома».

Басков напомнил, что уже встречался с актрисами, моделями и с "не медийными девушками", которых не представлял публике.

«Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу»,

— заключил артист.