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Волочкова устроила скандал с полицией 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал с полицией во время посещения закрытого на карантин села Дивеево. Об этом пишет «НН.ру».
По словам Волочковой, она приехала в храм, чтобы помолиться. Однако ее не пустили из-за карантина в селе. На балерину составили административный протокол, но она отказалась его подписывать.
"Вы занимаетесь какой-то х****й просто. Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь", — сказала балерина.
Звезда заявила, что местные жители ее очень любят, и назвала себя "примой-балериной всея Руси". Кроме того, она сказала, что полицейские "получают по пять тысяч рублей в месяц", в то время, как она живет в роскошном доме.
"Вы кто вообще? Да вы чмо последнее", — заявила Волочкова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Волочкова поразила фанатов шпагатом из люка машины.
Звёзды , Видео , Анастасия Волочкова
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