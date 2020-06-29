«В дом ворвались пятеро полицейских»

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Балерина Анастасия Волочкова высказалась о произошедшей ситуации в закрытом на карантин селе Дивеево, где у нее случился конфликт с полицейскими. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Волочкова рассказала, зачем она поехала в Нижегородскую область.

"Первым делом я отправилась на службу, которая продолжалась несколько часов. В храме было много прихожан и паломников, приехавших из разных городов", — написала балерина.

По словам Волочковой, она разместила в социальных сетях фотографию у дома хозяина магазина, который пригласил ее в гости, и туда почти сразу приехали представители правоохранительных органов

"Не прошло и 20 минут, как в этот дом ворвались пятеро полицейских и начали составлять какой-то протокол. Я его и подписывать не стала. И вот они сообщили, что я типа нарушила закон своим приездом в Дивеево, потому что у них карантин. О котором я ни слухом, ни духом не знала. И вообще, как такое может быть?! Село закрыто, а Монастыри и храмы открыты", — возмутилась Анастасия Волочкова.

Кроме того, по мнению балерины, полицейские поступили подло: