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Борисова отказалась помогать бездомному отцу 

Елизавета Назарова 1 час назад
В семье Борисовой произошел скандал
Фото: @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова отказалась помочь жильем и деньгами своему бездомному отцу. Семейную ситуацию разобрали в программе "На самом деле".
Девушка Анастасия Мельникова связалась с шоу и рассказала, что увидела бездомного на лавочке, в котором узнала отца телеведущей. Она написала звезде, но та отказалась ему помогать и заявила, что он ей даже не отец.
"Он мне неоднократно говорил, что он не мой отец, что мама нагуляла меня. Во вторых, у него есть замечательная третья дочка, 23-летняя кобыла, сводная сестра-потребительница, которую я содержу вместе с ним. Я знаю, что мама вышла за него беременная. Когда мне его третья дочка сказала, что я ему не родная, у меня стали открываться глаза", — заявила телеведущая в эфире.
Борисова рассказала, что раньше финансово помогала своему отцу. Она добавила, что отец регулярно употребляет алкоголь, а одно время она содержала и его, и его беременную возлюбленную. Сам Александр Александрович поведал, как оказался на улице.
"Я жил в вагончике. В связи с пандемией меня на территорию завода, где я раньше работал заместителем директора, перестали пускать. Проживал на заводе в бытовке, но оказался на улице. До этого мы со второй женой снимали квартиру. Мы разошлись"
На программе провели экспертизу ДНК, в которой выяснилось, что Александр Александрович — биологический отец телеведущей. Однако даже после этого она не стала ему помогать и заявила, что не может предложить работу.
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Женский форум 1
Звёзды , Анастасия Мельникова , Дана Борисова , Мирослава Карпович
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