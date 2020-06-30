В семье Борисовой произошел скандал

Телеведущая Дана Борисова отказалась помочь жильем и деньгами своему бездомному отцу. Семейную ситуацию разобрали в программе "На самом деле".

Девушка Анастасия Мельникова связалась с шоу и рассказала, что увидела бездомного на лавочке, в котором узнала отца телеведущей. Она написала звезде, но та отказалась ему помогать и заявила, что он ей даже не отец.

"Он мне неоднократно говорил, что он не мой отец, что мама нагуляла меня. Во вторых, у него есть замечательная третья дочка, 23-летняя кобыла, сводная сестра-потребительница, которую я содержу вместе с ним. Я знаю, что мама вышла за него беременная. Когда мне его третья дочка сказала, что я ему не родная, у меня стали открываться глаза", — заявила телеведущая в эфире.

Борисова рассказала, что раньше финансово помогала своему отцу. Она добавила, что отец регулярно употребляет алкоголь, а одно время она содержала и его, и его беременную возлюбленную. Сам Александр Александрович поведал, как оказался на улице.

"Я жил в вагончике. В связи с пандемией меня на территорию завода, где я раньше работал заместителем директора, перестали пускать. Проживал на заводе в бытовке, но оказался на улице. До этого мы со второй женой снимали квартиру. Мы разошлись"

На программе провели экспертизу ДНК, в которой выяснилось, что Александр Александрович — биологический отец телеведущей. Однако даже после этого она не стала ему помогать и заявила, что не может предложить работу.