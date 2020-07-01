Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брэда Питта заметили в доме Джоли 

Александра Нечаева 3 часа назад
Брэда Питта заметили в доме Джоли
Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Накануне западные СМИ облетела новость о том, что, возможно, знаменитые актеры, наконец, помирились.
Согласно сообщению Daily Mail, Брэд Питт подъехал к особняку бывшей супруги на мотоцикле и вошел в дом. Там он пробыл около двух часов. Журналисты отмечают, что в дом Анджелины актер вошел впервые с момента развода. до этого Питт даже не выходил из автомобиля, ожидая детей или, напротив, возвращая их матери после встреч.
Фанаты пары надеются, что звездам, наконец, удалось помириться. Некоторые поклонники высказывают мнение, что Джоли пустила Питта в дом, чтобы обсудить детали подготовки предстоящего дня рождения близнецов Нокса и Вивьен, которым скоро исполнится 12 лет. Однако ранее для дочери Шайло родители организовали две разных вечеринки, причем Джоли не посетила праздник, устроенный для дочери Брэдом, а Питт проигнорировал вечеринку у Анджелины.
Напомним, что после развода артисты не желали даже разговаривать друг с другом, не то что появляться друг у друга в гостях. Теперь же, как считают поклонники пары, появился шанс на восстановление хороших отношений между бывшими супругами.
Ранее "Рамблер" писал, что Порошину спас от смерти Хабенский.
Видео дня. Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Женский форум
Звёзды , Брэд Питт , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто носите эту чертову маску»
«Просто носите эту чертову маску»
Борисова перечислила звезд с зависимостями
Борисова перечислила звезд с зависимостями
«Он тогда натерпелся»
«Он тогда натерпелся»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
02:49
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
Дом и сад Здоровье
Врачи предупредили об опасности борщевика
03:18
Врачи предупредили об опасности борщевика
Здоровье
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
03:11
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
Звёзды
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
12:03
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
Красота
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение