Брэда Питта заметили в доме Джоли 

Накануне западные СМИ облетела новость о том, что, возможно, знаменитые актеры, наконец, помирились.

Согласно сообщению Daily Mail, Брэд Питт подъехал к особняку бывшей супруги на мотоцикле и вошел в дом. Там он пробыл около двух часов. Журналисты отмечают, что в дом Анджелины актер вошел впервые с момента развода. до этого Питт даже не выходил из автомобиля, ожидая детей или, напротив, возвращая их матери после встреч.

Фанаты пары надеются, что звездам, наконец, удалось помириться. Некоторые поклонники высказывают мнение, что Джоли пустила Питта в дом, чтобы обсудить детали подготовки предстоящего дня рождения близнецов Нокса и Вивьен, которым скоро исполнится 12 лет. Однако ранее для дочери Шайло родители организовали две разных вечеринки, причем Джоли не посетила праздник, устроенный для дочери Брэдом, а Питт проигнорировал вечеринку у Анджелины.

Напомним, что после развода артисты не желали даже разговаривать друг с другом, не то что появляться друг у друга в гостях. Теперь же, как считают поклонники пары, появился шанс на восстановление хороших отношений между бывшими супругами.