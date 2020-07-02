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Орбакайте затравили за фото в маске 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Орбакайте затравили за фото в маске
Фото: @orbakaite_k
Певицу Кристину Орбакайте раскритиковали в Сети за снимок в защитной маске. Артистка опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.
Многие подписчики певицы решили, что она носит маску из-за рекламы.
"Не пугайте людей! вы это делаете за деньги а они сидят и паникуют бесплатно", "С такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима", "И Вы туда же… Хоть бы речь шла не о коронавирусе… Сказали б что-то оригинальное, всегда считала, что Вы вне стада шоубизнеса", — написали в комментариях к снимку.
@orbakaite_k
Кто-то посчитал, что пандемия уже завершилась, и носить маску необязательно.
"Снимай маску, все закончилось! Она Вас не спасет", "Маску носить даже опасно".
После волны критики Кристина Орбакайте записала видеообращение и высказала свое негодование по поводу произошедшего.
"Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции на то, что я ношу маску… Почему-то все подозревают меня в какой-то рекламе. Рекламе чего, кого? Нашего здоровья, самосохранения, уважения к другим? Да, эта маска может не защитить вас от окружающей заразы, но может защитить от вас".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин назвал артистов "крепостными".
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Женский форум
Звёзды , Кристина Орбакайте
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