Орбакайте затравили за фото в маске 

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Певицу Кристину Орбакайте раскритиковали в Сети за снимок в защитной маске. Артистка опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

Многие подписчики певицы решили, что она носит маску из-за рекламы.

"Не пугайте людей! вы это делаете за деньги а они сидят и паникуют бесплатно", "С такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима", "И Вы туда же… Хоть бы речь шла не о коронавирусе… Сказали б что-то оригинальное, всегда считала, что Вы вне стада шоубизнеса", — написали в комментариях к снимку.

@orbakaite_k

Кто-то посчитал, что пандемия уже завершилась, и носить маску необязательно.

"Снимай маску, все закончилось! Она Вас не спасет", "Маску носить даже опасно".

После волны критики Кристина Орбакайте записала видеообращение и высказала свое негодование по поводу произошедшего.