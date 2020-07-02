Богомолов раскрыл вредные привычки Собчак 

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в своем Intagram-аккаунте видео с Ксенией Собчак, в котором высмеял вредные привычки супруги.
В ролике он "берет интервью" у жены по дороге из гостей. Пара ездила поздравлять с днем рождения общего знакомого.
"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", — подписал ролик Богомолов.
На видео Ксения Собчак курит сигарету. Богомолов в шутку спросил у супруги, что же она делает. Кроме того, режиссер обратил внимание на то, что она выпила. После чего Собчак с легкостью произнесла пару сложных скороговорок.
Подписчиков умилило видео Богомолова.
"Живые и настоящие", "Очень мило получилось. Приятная", "Очень трогательно. Ксения как всегда на высоте", — написали в комментариях.
Однако многих удивил тот факт, что Ксения Собчак курит:
"Никогда бы не подумала, что Ксения курит… вообще не ее тема".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Орбакайте затравили за фото в маске.