Богомолов раскрыл вредные привычки Собчак 

В ролике он "берет интервью" у жены по дороге из гостей. Пара ездила поздравлять с днем рождения общего знакомого.

"Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры", — подписал ролик Богомолов.

На видео Ксения Собчак курит сигарету. Богомолов в шутку спросил у супруги, что же она делает. Кроме того, режиссер обратил внимание на то, что она выпила. После чего Собчак с легкостью произнесла пару сложных скороговорок.

Подписчиков умилило видео Богомолова.

"Живые и настоящие", "Очень мило получилось. Приятная", "Очень трогательно. Ксения как всегда на высоте", — написали в комментариях.

Однако многих удивил тот факт, что Ксения Собчак курит: