Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что российские артисты часто работают бесплатно, в том числе и на государственных мероприятиях. Звезды, по его мнению, работают как крепостные, а на их выступлениях зарабатывают другие.
Миро считает, что этому есть объективные причины, о которых она рассказала в своем блоге.
"А я скажу, почему: потолок профессионализма наших селебов —это пение под фанеру на пьянках-корпоративах.
Петь не умеют. Шоу делать не умеют. Застряли башкой в позавчерашних трендах. И, помимо этого, ничего не представляют из себя, как личности… простенькие, неинтересные, такие же примитивные, как и их песенки ртом…", — пишет Миро.
Блогер уверена, что звезды "лезут в ящик" за бесплатно, потому что "их цель — поднять узнаваемость своих мордочек и побежать на корпоратив развлекать пьяную публику за относительные копейки".
"Профессионал, который себя уважает, никогда — ни при каких обстоятельствах! — не будет делать свое дело бесплатно…
В нашем шоу-бизнесе профессионалов нет. В глубине души все эти певуны и певички всё про себя знают и понимают, а потому и работают не за прямой гонорар, а в обмен на потенциальные "ништяки", — заявила Миро.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как продюсер Иосиф Пригожин назвал российских звезд крепостными.