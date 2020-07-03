Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что российские артисты часто работают бесплатно, в том числе и на государственных мероприятиях. Звезды, по его мнению, работают как крепостные, а на их выступлениях зарабатывают другие.

"А я скажу, почему: потолок профессионализма наших селебов —это пение под фанеру на пьянках-корпоративах.

Петь не умеют. Шоу делать не умеют. Застряли башкой в позавчерашних трендах. И, помимо этого, ничего не представляют из себя, как личности… простенькие, неинтересные, такие же примитивные, как и их песенки ртом…", — пишет Миро.

Блогер уверена, что звезды "лезут в ящик" за бесплатно, потому что "их цель — поднять узнаваемость своих мордочек и побежать на корпоратив развлекать пьяную публику за относительные копейки".

"Профессионал, который себя уважает, никогда — ни при каких обстоятельствах! — не будет делать свое дело бесплатно…