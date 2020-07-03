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Шейк смутила всех прозрачным бельем 

Рамблер 1 час назад
Российская супермодель Ирина Шейк снова снялась в рекламе бренда нижнего белья Intimissimi. Откровенный кадр 34-летняя модель опубликовала в своем Instagram.
Она позирует в черном полупрозрачном белье, запрокинув руки вверх.
@irinashayk
Поклонники Шейк написали десятки восхищенных комментариев:
«Богиня на Земле», «Иринка, душа замирает, как вижу тебя», «Идеальное тело», «Горяча и красива», «Какая шикарная женщина», — писали они.
Ранее "Рамблер" сообщал, как супермодель удивила всех снимком без белья.
Звёзды , Видео , Ирина Шейк
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