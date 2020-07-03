Хазанов дал комментарий о своем состоянии 

Артист Геннадий Хазанов прокомментировал сообщение об ухудшении своего самочувствия. Об этом сообщает Рен ТВ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что артисту оказывают экстренную помощь. По данным СМИ, к Хазанову выехала бригада медиков из-за того, что он задыхается. Предполагалось, что у него могут быть проблемы с сердцем.
Однако в комментарии Хазанов опроверг то, что к нему приехали врачи. Он заявил, что у него все нормально.
"Ну что за бред какой-то? Нормально все. До свидания", — приводят журналисты слова народного артиста РФ.
Кроме того, госпитализацию опроверг и концертный директор Хазанова. Он заявил "Вечерней Москве", что артист чувствует себя отлично.
"Очередной вброс и фейк. Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича откровенная ложь. Геннадий Викторович в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался"