Хазанов дал комментарий о своем состоянии 

Ранее "Рамблер" сообщал, что артисту оказывают экстренную помощь . По данным СМИ, к Хазанову выехала бригада медиков из-за того, что он задыхается. Предполагалось, что у него могут быть проблемы с сердцем.

Однако в комментарии Хазанов опроверг то, что к нему приехали врачи. Он заявил, что у него все нормально.

"Ну что за бред какой-то? Нормально все. До свидания", — приводят журналисты слова народного артиста РФ.

Кроме того, госпитализацию опроверг и концертный директор Хазанова. Он заявил "Вечерней Москве", что артист чувствует себя отлично.