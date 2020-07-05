Муцениеце намекнула на нового бойфренда 

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Актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографии, намекающие на появление у нее нового бойфренда. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Так, на первом фото Муцениеце обнимает неизвестного мужчину. При этом лица возможного возлюбленного актрисы не видно: в кадре он стоит спиной.

@agataagata

На втором снимке в аккаунте актрисы — белая ромашка с подписью: "Любит, не любит". Неоднозначные фотографиями Муцениеце вызвала интерес у своих подписчиков.