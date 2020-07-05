Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муцениеце намекнула на нового бойфренда 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографии, намекающие на появление у нее нового бойфренда. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Так, на первом фото Муцениеце обнимает неизвестного мужчину. При этом лица возможного возлюбленного актрисы не видно: в кадре он стоит спиной.
@agataagata
На втором снимке в аккаунте актрисы — белая ромашка с подписью: "Любит, не любит". Неоднозначные фотографиями Муцениеце вызвала интерес у своих подписчиков.
"А кто этот мужик в истории?", "Надеемся, что новая любовь", "Счастья тебе, Агата, ты долго сидела под запретами, теперь пришло твое время "зеркалить", выбирай, перебирай", — написали актрисе поклонники.
Ранее "Рамблер" сообщал, что фанаты Муцениеце атакуют Карпович из-за Прилучного.
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Модель заработала миллион ягодицами
Модель заработала миллион ягодицами
Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках»
Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
03:19
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
Дети Звёзды
Муцениеце намекнула на нового бойфренда
00:12
Муцениеце намекнула на нового бойфренда
Звёзды
У Ефремова «нашли» болезнь, способную его оправдать
00:11
У Ефремова «нашли» болезнь, способную его оправдать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение