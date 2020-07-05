Муцениеце намекнула на нового бойфренда 

Актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографии, намекающие на появление у нее нового бойфренда. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Так, на первом фото Муцениеце обнимает неизвестного мужчину. При этом лица возможного возлюбленного актрисы не видно: в кадре он стоит спиной.
@agataagata
На втором снимке в аккаунте актрисы — белая ромашка с подписью: "Любит, не любит". Неоднозначные фотографиями Муцениеце вызвала интерес у своих подписчиков.
"А кто этот мужик в истории?", "Надеемся, что новая любовь", "Счастья тебе, Агата, ты долго сидела под запретами, теперь пришло твое время "зеркалить", выбирай, перебирай", — написали актрисе поклонники.
Ранее "Рамблер" сообщал, что фанаты Муцениеце атакуют Карпович из-за Прилучного.