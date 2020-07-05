Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи 

Все новости на карте

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками обнаженными селфи из ванной. Она опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте.

На фото актриса сидит в ванной и улыбается в камеру. Снимки, как призналась Асмус, были сделаны для съемок фильма "Текст".

"Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон", — подписала фотографию она.

По словам актрисы, у нее было задание от режиссера — наполнить телефон для съемок своими фотографиями.

"Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина", — рассказала Асмус.

@asmuskristina

Пользователи Сети в комментариях пошутили, что так разведенная актриса пытается привлечь нового мужчину.