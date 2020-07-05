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Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи 

Анастасия Иванова 37 минут назад
Асмус шокировала фанатов обнаженными селфи
Фото: @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками обнаженными селфи из ванной. Она опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте.
На фото актриса сидит в ванной и улыбается в камеру. Снимки, как призналась Асмус, были сделаны для съемок фильма "Текст".
"Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон", — подписала фотографию она.
По словам актрисы, у нее было задание от режиссера — наполнить телефон для съемок своими фотографиями.
"Они были разными — и на улице, и в торговом центре, и со слезами, и с собакой, и в вечернем, и в ванной.. Так что это не я, это Нина", — рассказала Асмус.
@asmuskristina
Пользователи Сети в комментариях пошутили, что так разведенная актриса пытается привлечь нового мужчину.
"Когда вышла на охоту за новым женихом", "Все никак не угомонится", "Кристина, лучше молча пережить развод, зачем эти фото" — написали ей подписчики.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце намекнула на нового бойфренда.
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