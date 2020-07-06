Звездные пары, которые слишком сильно переделали себя 

Стремление совершенствовать свою внешность присуще иногда целым семьям — посмотрите на пары, которые с течением времени сильно изменились благодаря косметологии.

Этот бьюти-тренд задали, конечно же, звезды: примером могут служить звездные пары, которые, видимо, посещают одних и тех же специалистов по уходу за собой: оба выглядят подтянутыми, моложавыми и привлекательными.

9 звездных пар: как они выглядели молодости и сейчас? Сравниваем фото «до» и «после».

1. Дэвид и Виктория Бекхэм

Известный футболист уверяет, что никогда не ложился под нож пластического хирурга. Он регулярно посещает косметолога для масок, обертываний и массажа, а все остальное — результат здорового питания и регулярной физической нагрузки. Виктория же никогда не скрывала своего пристрастия к пластике.

Тут можно вообще ничего не комментировать, а только восторгаться и восхищаться: примадонна сейчас выглядит лучше, чем 20-25 лет назад, а ее муж кажется моложе своих реальных 44 лет.

Эти двое, кажется, не меняются вообще — а ведь у них уже трое детей! С начала певческой карьеры знойного мачо прошло уже 30 лет, а он выглядит все таким же молодым и гибким — то же самое можно сказать о его жене, бывшей теннисистке Анне Курниковой. Кажется, если там и есть косметологи — то очень грамотные и деликатные.

4. Александр и Эмма Малинины

Надо признать, что оба супруга с годами расцвели: сейчас они выглядят интереснее и привлекательнее, чем в молодости. Эксперты считают, что и Эмма, и Александр пользуются полным спектром косметологических процедур — и это заметно.

Зета-Джонс говорит, что относится отрицательно к любому виду пластики — и для своих 50 лет она выглядит сногсшибательно. Ее муж не скрывает, что несколько раз делал круговую подтяжку лица и активно избавлялся от морщин у косметолога — но в результате выглядит на свой возраст. Причиной тому — перенесенное серьезное заболевание.

6. Стас и Инна Михайловы

С ростом карьеры певца начала меняться его внешность — он поменял имидж на более брутальный и моложавый, обзавелся более густыми волосами и отбелил зубы. Его жена Инна сейчас тоже выглядит лучше и интереснее, чем в молодости.

7. Александр и Анжелика Ревва

Видимых изменений во внешности супругов так сразу и не отыскать, кроме смены причесок — но они оба явно выглядят лучше, чем на заре своих отношений. Налицо — грамотный уход за собой.

Удивительно, но с возрастом они оба прибавили привлекательности. Не похоже, чтобы над внешностью певцов колдовал пластический хирург, а вот косметолог у семьи явно очень хороший.

И режиссер, и телеведущая — оба отрицают, что когда-либо пользовались услугами пластического хирурга. Если сравнить их фотографии настоящего времени со снимками многолетней давности, станет понятно, что это правда — но для своего возраста оба выглядят просто фантастически.