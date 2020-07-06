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Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Сын Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Фото: @alibasov_nana
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал, что произошло с его отцом. Об этом он рассказал в Instagram.
По словам Бари Алибасова-младшего, его отца хотели убить.
"Месяц никто не знал, что случилось с моим отцом. Сейчас я, наконец, имею право рассказать всю правду о том, что случилось. Моего отца хотели убить. 4 июня я нашел его при смерти и срочно отвез в клинику", — рассказал сын продюсера.
Бари Алибасов-младший заявил, что было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что это было отравление. Он предположил, что причиной покушения могла быть недвижимость отца.
"Вся страна начала бы говорить, что он много пьет и совершает какие-то ошибки, но это не так".
Сейчас Бари Алибасов находится в больнице Алексеева.
"У него осложнения в работе головного мозга, над этим работают психиатры".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бари Алибасов оказался в психбольнице.
Звёзды , Бари Алибасов
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