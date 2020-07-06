Бузова опозорилась, перепутав названия храмов 

Певица и телеведущая Ольга Бузова перепутала храм Василия Блаженного в Москве с собором в Санкт-Петербурге.
Вместе с сестрой они отправились на речную прогулку на теплоходе. Когда девушки проплывали по центру Москвы, Ольга Бузова увидела один из самых знаменитых храмов столицы и воскликнула:
«Это же Спас на Крови. Как красиво».
Однако этот храм находится не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Поправлять звезду никто не стал.
Ольга Бузова уже не в первый раз делает подобные ошибки. Например, однажды она рассказывала журналистам, как гуляла по музею Ван Гога в Амстердаме, и назвала великого художника Жан-Клодом Ван Даммом, перепутав его с актером.
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