Бузова опозорилась, перепутав названия храмов 

Певица и телеведущая Ольга Бузова перепутала храм Василия Блаженного в Москве с собором в Санкт-Петербурге.

Вместе с сестрой они отправились на речную прогулку на теплоходе. Когда девушки проплывали по центру Москвы, Ольга Бузова увидела один из самых знаменитых храмов столицы и воскликнула:

«Это же Спас на Крови. Как красиво».

Однако этот храм находится не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Поправлять звезду никто не стал.