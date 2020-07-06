Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак обвинили в безграмотности 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Собчак обвинили в безграмотности
Фото: globallookpress.com
Учительница русского языка Татьяна Гартман разобрала самые популярные ошибки в речи телеведущей Ксении Собчак. Видео опубликовано на YouTube-канале "Училка vs ТВ".
Чаще всего Ксения Собчак неправильно использует слова "одеть" и "надеть". По словам Татьяны Гартман, многие публичные люди допускают эту ошибку.
"Я напоминаю, что одевают кого-то, человека или животное, а надевают что-то", — рассказала учительница русского языка.
На втором месте в рейтинге ошибок телеведущей оказалось неправильное склонение числительных. Например, "двухста" вместо "двухсот". Еще Татьяна Гартман обратила внимание на неправильное склонение слова "сколько":
"Во-первых, здесь ударение должно падать на первый слог, а окончание должно быть -их: до скольких".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова опозорилась, перепутав названия храмов.
Видео дня. Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Звёзды , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Актрису Макееву бросил третий муж
Актрису Макееву бросил третий муж
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
04:26
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
Дети Красота
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
03:44
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
Дети Звёзды
65-летняя российская фотомодель снялась для глянца
02:55
65-летняя российская фотомодель снялась для глянца
Красота
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
01:20
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
Звёзды
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
00:09
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
Звёзды
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
02:33
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение