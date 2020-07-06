Собчак обвинили в безграмотности 

Учительница русского языка Татьяна Гартман разобрала самые популярные ошибки в речи телеведущей Ксении Собчак. Видео опубликовано на YouTube-канале "Училка vs ТВ".
Чаще всего Ксения Собчак неправильно использует слова "одеть" и "надеть". По словам Татьяны Гартман, многие публичные люди допускают эту ошибку.
"Я напоминаю, что одевают кого-то, человека или животное, а надевают что-то", — рассказала учительница русского языка.
На втором месте в рейтинге ошибок телеведущей оказалось неправильное склонение числительных. Например, "двухста" вместо "двухсот". Еще Татьяна Гартман обратила внимание на неправильное склонение слова "сколько":
"Во-первых, здесь ударение должно падать на первый слог, а окончание должно быть -их: до скольких".
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