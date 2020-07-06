Собчак обвинили в безграмотности 

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Учительница русского языка Татьяна Гартман разобрала самые популярные ошибки в речи телеведущей Ксении Собчак . Видео опубликовано на YouTube-канале "Училка vs ТВ".

Чаще всего Ксения Собчак неправильно использует слова "одеть" и "надеть". По словам Татьяны Гартман, многие публичные люди допускают эту ошибку.

"Я напоминаю, что одевают кого-то, человека или животное, а надевают что-то", — рассказала учительница русского языка.

На втором месте в рейтинге ошибок телеведущей оказалось неправильное склонение числительных. Например, "двухста" вместо "двухсот". Еще Татьяна Гартман обратила внимание на неправильное склонение слова "сколько":