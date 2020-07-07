Стало известно, зачем Малышева улетела в США 

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, зачем улетела в Америку. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Малышева сообщила своим подписчиком, что пережила тяжелый телевизионный сезон, а ее медицинский центр работал с больными коронавирусом, при этом никто из врачей не погиб. Из-за пандемии телеведущая оставалась в Москве, в то время, как ее семья была за океаном в США. Теперь у нее есть возможность увидеться с сыном и внуками.

"Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек! Внуки должны были прилететь к нам в Москву. И жить с нами. Но, ничего не получилось из-за коронавируса"

Также Малышева отметила, что ее сын, который пошел по ее стопам и стал врачом, все это время работал с пациентами с COVID-19 в реанимации. Теперь врач приехала помогать сыну с детьми. Она поделилась радостной новостью и рассказала, что скоро станет бабушкой.