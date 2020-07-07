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Стало известно, зачем Малышева улетела в США 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стало известно, зачем Малышева улетела в США
Фото: Кадр из видео
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, зачем улетела в Америку. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
Малышева сообщила своим подписчиком, что пережила тяжелый телевизионный сезон, а ее медицинский центр работал с больными коронавирусом, при этом никто из врачей не погиб. Из-за пандемии телеведущая оставалась в Москве, в то время, как ее семья была за океаном в США. Теперь у нее есть возможность увидеться с сыном и внуками.
"Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек! Внуки должны были прилететь к нам в Москву. И жить с нами. Но, ничего не получилось из-за коронавируса"
Также Малышева отметила, что ее сын, который пошел по ее стопам и стал врачом, все это время работал с пациентами с COVID-19 в реанимации. Теперь врач приехала помогать сыну с детьми. Она поделилась радостной новостью и рассказала, что скоро станет бабушкой.
"Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей. Этим летом мы ждем появления на свет первой девочки в нашей семье"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ксению Собчак уличили в безграмотности.
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