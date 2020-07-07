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Седокова получила травму на съемках 

Елизавета Назарова 1 час назад
Певица Анна Седокова рассказала, что на съемках одного из своих клипов получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Артистка вернулась к работе после пандемии и уже успела получить травму. По сценарию, певица должна упасть, но падение получилось настолько реалистичным, что Седокова расшиблась об асфальт.
"Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю! Она должна разогнутся! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать"
Певица рассказала, что вскоре ей стало лучше. Она взяла себя в руки, чтобы ее съемочная команда не переживала, а потом продолжила съемки. Седокова завершила свой рассказ философской мыслью.
"Но я давно себе сказала, что не важно сколько раз ты падал, важно сколько раз поднялся"
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, зачем Малышева улетела в США.
Звёзды , Анна Седокова
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