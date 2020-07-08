Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спонсоры российских певиц, сделавшие из них звезд 

Елена Красовская 14 минут назад
Видео рассказывает о российских продюсерах, которым удалось сделать из подопечных настоящих звёзд. Без пробивного продюсера, который всеми силами продвигает артиста, у певца мало шансов прославиться. Именно поэтому начинающие исполнители так стремятся обрести продюсера, который будет помогать им двигаться к славе. Что связывали Катю Лель и ресторатора Александра Волкова и Жасмин и другого ресторатора Вячеслава Семендуева, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, зачем Малышева улетела в США.
Звёзды , Видео , Александр Волков , Катя Лель , Вячеслав Семендуев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказал о еде перед сном без вреда для тела
Врач рассказал о еде перед сном без вреда для тела
Лобода показала смелое фото без белья
Лобода показала смелое фото без белья
Хазанов дал комментарий о своем состоянии
Хазанов дал комментарий о своем состоянии
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей
11:02
Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей
Звёзды Красота
Спонсоры российских певиц, сделавшие из них звезд
03:21
Спонсоры российских певиц, сделавшие из них звезд
Звёзды
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
03:37
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
Здоровье
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
20:03
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
Еда
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
02:20
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
Звёзды
Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях
02:32
Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение