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Авербух и Арзамасова перестали скрываться 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стало известно имя возлюбленной Авербуха
Фото: globallookpress.com
Российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова перестали скрывать свои отношения. Пару заметили в одном из столичных кафе. Снимок, сделанный очевидцами, быстро разошелся по телеграм-каналам, посвященным жизни звезд. На фото фигурист и звезда сериалов трогательно держатся за руки.
Как сообщает издание HELLO!, Арзамасову спросили о статусе их отношений. Она подтвердила, что встречается с Авербухом, но подробности рассказывать не стала.
Примечательно, что разница в возрасте между возлюбленными довольно ощутима — Авербух старше Арзамасовой на 21 год. Но 25-летнюю актрису это ничуть не смущает.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, зачем Малышева улетела в США.
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Звёзды , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова
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