Стало известно имя возлюбленной Авербуха

Российский фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова перестали скрывать свои отношения. Пару заметили в одном из столичных кафе. Снимок, сделанный очевидцами, быстро разошелся по телеграм-каналам, посвященным жизни звезд. На фото фигурист и звезда сериалов трогательно держатся за руки.

Как сообщает издание HELLO!, Арзамасову спросили о статусе их отношений. Она подтвердила, что встречается с Авербухом, но подробности рассказывать не стала.

Примечательно, что разница в возрасте между возлюбленными довольно ощутима — Авербух старше Арзамасовой на 21 год. Но 25-летнюю актрису это ничуть не смущает.