Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике и вывела из себя фанатов.

На днях блогер опубликовала в своем Instagram видео. На кадрах Ивлеева стреляет из автомата, а рядом с ней стоит ее супруг — рэпер Элджей, который зажимает уши.

"Это любовь",

— подписала видео звезда и поставила смайлик с кольцом.

Однако фанатов Ивлеевой такие развлечения звезд не обрадовали. По их мнению, Настя не имела права стрелять из автомата в черте города, ведь это могло привести к трагедии:

«А это вообще законно? Кто и зачем дал ей оружие?»;

«Настя уже давно испортилась. Становится все хуже и хуже»;

«Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать».

Подписчики не в первый раз критикуют Ивлееву. Многие из них убеждены, что успех вскружил блогеру голову, — сейчас в Instagram на звезду подписано более 17 миллионов человек.

По предположению фанатов экс-ведущей шоу "Орел и решка", Настя и Элджей отмечали годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в 2019 году, но скрыли этот факт от поклонников.