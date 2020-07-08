Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике и вывела из себя фанатов.
На днях блогер опубликовала в своем Instagram видео. На кадрах Ивлеева стреляет из автомата, а рядом с ней стоит ее супруг — рэпер Элджей, который зажимает уши.
"Это любовь",
— подписала видео звезда и поставила смайлик с кольцом.
Однако фанатов Ивлеевой такие развлечения звезд не обрадовали. По их мнению, Настя не имела права стрелять из автомата в черте города, ведь это могло привести к трагедии:
«А это вообще законно? Кто и зачем дал ей оружие?»;
«Настя уже давно испортилась. Становится все хуже и хуже»;
«Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать».
Подписчики не в первый раз критикуют Ивлееву. Многие из них убеждены, что успех вскружил блогеру голову, — сейчас в Instagram на звезду подписано более 17 миллионов человек.
По предположению фанатов экс-ведущей шоу "Орел и решка", Настя и Элджей отмечали годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в 2019 году, но скрыли этот факт от поклонников.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анохина накинулась на Ивлееву.