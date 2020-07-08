Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ивлеева устроила стрельбу на празднике и взбесила фанатов 

Мира Маркина 1 час назад
Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике и вывела из себя фанатов.
На днях блогер опубликовала в своем Instagram видео. На кадрах Ивлеева стреляет из автомата, а рядом с ней стоит ее супруг — рэпер Элджей, который зажимает уши.
"Это любовь",
— подписала видео звезда и поставила смайлик с кольцом.
Однако фанатов Ивлеевой такие развлечения звезд не обрадовали. По их мнению, Настя не имела права стрелять из автомата в черте города, ведь это могло привести к трагедии:
«А это вообще законно? Кто и зачем дал ей оружие?»;
«Настя уже давно испортилась. Становится все хуже и хуже»;
«Я понимаю, что праздник, но зачем пальбу устраивать? Переживаю, что кто-то мог пострадать».
Подписчики не в первый раз критикуют Ивлееву. Многие из них убеждены, что успех вскружил блогеру голову, — сейчас в Instagram на звезду подписано более 17 миллионов человек.
По предположению фанатов экс-ведущей шоу "Орел и решка", Настя и Элджей отмечали годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в 2019 году, но скрыли этот факт от поклонников.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анохина накинулась на Ивлееву.
Женский форум 7
Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
Мадонна неприятно удивила фото топлес из ванной
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
Гостья свадьбы в вызывающем наряде вызвала споры
Гостья свадьбы в вызывающем наряде вызвала споры
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей
11:02
Звездные дети, не унаследовавшие внешность родителей
Звёзды Красота
Спонсоры российских певиц, сделавшие из них звезд
03:21
Спонсоры российских певиц, сделавшие из них звезд
Звёзды
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
03:37
Что мы наследуем от родителей, кроме внешности
Здоровье
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
20:03
Что могут подсунуть в магазине вместо овсянки
Еда
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
02:20
«Жирует»: раскрыт заработок Харламова
Звёзды
Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях
02:32
Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение