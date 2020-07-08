Оксана Самойлова прокомментировала воссоединение с рэпером Джиганом. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.

По словам Самойловой, развод был бы для нее лучшим решением, но они помирилась с супругом ради детей.

"Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило. Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась", — написала Самойлова.

При этом она не простила Джигана, и отношения не будут прежними.

"Я просто дала им маленький шанс на маму и папу, не мужу, а именно детям".

Многие пользователи Сети осудили Самойлову за такой поступок.