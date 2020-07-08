Оксана Самойлова прокомментировала воссоединение с рэпером Джиганом. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам Самойловой, развод был бы для нее лучшим решением, но они помирилась с супругом ради детей.
"Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило. Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась", — написала Самойлова.
При этом она не простила Джигана, и отношения не будут прежними.
"Я просто дала им маленький шанс на маму и папу, не мужу, а именно детям".
Многие пользователи Сети осудили Самойлову за такой поступок.
"И какой вы показываете пример детям? Что если мужик изменяет, но есть дети, то надо терпеть. Бред!", "Когда папа будет опять матом крыть и просить детей пивка принести — это, конечно, самый лучший пример перед глазами", — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что суд не смог развести Джигана и Оксану Самойлову.