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Знакомый Прилучного рассказал, как Карпович охотилась за актером 

Стелла Шмель 2 часа назад
Карпович уличили в охоте за Прилучным
Фото: @m1r0slava_karpovich
Новость о том, что Павел Прилучный моментально отошел от скандального расставания с Агатой Муцениеце, поразила многих. Актера стали все чаще видеть в компании с Мирославой Карпович и, говорят, отношения у них далеко не рабочие.
Как рассказал знакомый Прилучного, девушка давно ведет охоту на Павла. Во время работы на съемках нового фильма Тимура Бекмамбетова, девушка часто появлялась на площадке и активно выражала свою симпатию.
Его слова приводит издание "7дней":
"Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше!"
По словам знакомого актера, Мирослава "охотилась" на Павла и хотела "прибрать его к рукам".
Теперь же Прилучный и Карпович отправились на отдых в Крым, где внимательные поклонники разглядели у Павла на пальце кольцо, похожее на помолвочное.
Ранее "Рамблер" писал, что Прилучный познакомил детей с Карпович.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Тимур Бекмамбетов , Мирослава Карпович
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