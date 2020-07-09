Карпович уличили в охоте за Прилучным

Как рассказал знакомый Прилучного, девушка давно ведет охоту на Павла. Во время работы на съемках нового фильма Тимура Бекмамбетова , девушка часто появлялась на площадке и активно выражала свою симпатию.

Его слова приводит издание " 7дней ":

"Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше!"

По словам знакомого актера, Мирослава "охотилась" на Павла и хотела "прибрать его к рукам".

Теперь же Прилучный и Карпович отправились на отдых в Крым, где внимательные поклонники разглядели у Павла на пальце кольцо, похожее на помолвочное.