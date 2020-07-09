Карпович уличили в охоте за Прилучным

Новость о том, что Павел Прилучный моментально отошел от скандального расставания с Агатой Муцениеце, поразила многих. Актера стали все чаще видеть в компании с Мирославой Карпович и, говорят, отношения у них далеко не рабочие.
Как рассказал знакомый Прилучного, девушка давно ведет охоту на Павла. Во время работы на съемках нового фильма Тимура Бекмамбетова, девушка часто появлялась на площадке и активно выражала свою симпатию.
Его слова приводит издание "7дней":
"Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше!"
По словам знакомого актера, Мирослава "охотилась" на Павла и хотела "прибрать его к рукам".
Теперь же Прилучный и Карпович отправились на отдых в Крым, где внимательные поклонники разглядели у Павла на пальце кольцо, похожее на помолвочное.
Ранее "Рамблер" писал, что Прилучный познакомил детей с Карпович.