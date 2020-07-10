Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком 

Смотрите видео и узнайте, как певец Шура справился с онкологическим заболеванием. В начале двухтысячных исполнитель был на пике карьеры, деньги так и сыпались к нему в руки. В то же время он пристрастился к запрещённым препаратам и безудержно тратил на них финансы. Но в 2004 году его жизнь резко изменилась: врачи сообщили певцу, что он болен раком в четвёртой стадии. В чём Шура видит причину болезни и как ему удалось справиться с недугом? Ролик расскажет о борьбе артиста.