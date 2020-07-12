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Выяснилось, почему Ефремов отказался принимать вину 

Диана Товсепова 1 час назад
Выяснилось, почему Ефремов отказался признавать вину
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, участвующий в смертельном ДТП в Москве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вдруг отказался признавать вину не просто так.
Оказалось, совет отказаться от признания Ефремову дал его адвокат, Эльман Пашаев. Так, юрист намекнул, что его команда обладает некой информацией, сподвигшей его посоветовать своему клиенту Михаилу Ефремову не признавать вину в ДТП с летальным исходом.
"Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом", — написал адвокат в своём Instagram.
Юрист отметил, что готов к любому решению суда, потому как оно будет основано на приведенных доказательствах. ⁣⁣
При этом Пашаев отмечал, что дело актера никак не контролируется государством, и у актера нет никаких влиятельных друзей.
Адвокат считает, что после решения суда "вся эта суета" будет никому не интересна.
"Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", — считает он.
Кроме того, юрист отметил, что семье жертвы ДТП публичность только вредит, а "в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости".
Напомним, авария с участием знаменитого актера произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.
Позже экспертиза подтвердила, что Ефремов был пьян, а в его кровибыли обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Сейчас актер свою вину в ДТП не признает, а его намерения выплатить компенсацию семье погибшего якобы были продиктованы лишь тем, что "в аварии участвовала его машина".
Ранее "Рамблер" сообщал, что появилось новое видео с ДТП с Ефремовым.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум 2
Звёзды , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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