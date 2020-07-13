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Как российская певица сменила сцену на ислам 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о судьбе певицы Марии Алалыкиной, которая входила в первый состав группы «Фабрика». Уже много лет коллектив существует как трио, но изначально это был квартет. Правда, Мария пела в группе недолго: довольно скоро после образования ансамбля она вышла замуж и посвятила себя семье. Но позже выяснилось, что для этого Алалыкиной пришлось радикально измениться и принять ислам. Как складывается жизнь экс-артистки, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как 57-летняя Свиридова взбудоражила фанатов снимком в мини-бикини.
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