Как российская певица сменила сцену на ислам 

Смотрите видео и узнайте о судьбе певицы Марии Алалыкиной, которая входила в первый состав группы «Фабрика». Уже много лет коллектив существует как трио, но изначально это был квартет. Правда, Мария пела в группе недолго: довольно скоро после образования ансамбля она вышла замуж и посвятила себя семье. Но позже выяснилось, что для этого Алалыкиной пришлось радикально измениться и принять ислам. Как складывается жизнь экс-артистки, расскажет ролик.