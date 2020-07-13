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На этот раз поводом стал ответ телеведущей на вопрос о ЛГБТ-сообществе. На днях на вопрос подписчиков Бородина ответила следующим образом:

@borodylia

Больше всего Миро насмешила логика Бородиной (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.):

"Как вы можете убедиться сами, логическая цепочка таракана в перловой каше очень проста: если пропагандировать гомосексуализм, люди повально начнут менять ориентацию.

Через несколько поколений не останется нормальных (гетеросексуальных, в понимании Бородиной) людей.

Вот такая печаль нас ждёт. Мир в опасности.

Я даже не хочу говорить, что в восприятии Бородиной люди делятся на нормальных и ненормальных".

Кроме того, Миро задалась вопросом: можно ли изменить ориентацию под влиянием пропаганды?

"Жил человек себе и жил, а потом увидел гей-парад или съел мороженое Радуга — ба-бах, и сразу ориентация поменялась!

Или не сразу? Сколько порций Радуги нужно сожрать? Я волнуюсь! Вдруг я съем нечаянно сразу 2 и превращусь в лесбиянку?!

Конечно, значительно лучше пропаганда разврата, который 20 лет демонстрируют нам в трансляции из публичного дома 2. Даже Рустама Солнцева там заставляли строить отношения, но так и не перевоспитав, несчастного выгнали — видимо, слишком много палок колбасы он сожрал".

При этом Миро призналась, что не отрицает "силу любой пропаганды". Однако утверждения Бородиной уж слишком консервативны: