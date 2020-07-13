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«В конце концов, людей на земле не останется»: Бородина возмутила Миро 

Мира Маркина 57 минут назад
Скандально известный светский хроникер Лена Миро вновь раскритиковала Ксению Бородину.
На этот раз поводом стал ответ телеведущей на вопрос о ЛГБТ-сообществе. На днях на вопрос подписчиков Бородина ответила следующим образом:
@borodylia
Больше всего Миро насмешила логика Бородиной (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.):
"Как вы можете убедиться сами, логическая цепочка таракана в перловой каше очень проста: если пропагандировать гомосексуализм, люди повально начнут менять ориентацию.
Через несколько поколений не останется нормальных (гетеросексуальных, в понимании Бородиной) людей.
Вот такая печаль нас ждёт. Мир в опасности.
Я даже не хочу говорить, что в восприятии Бородиной люди делятся на нормальных и ненормальных".
Далее блогер отметила, что, исходя из позиции Бородиной, "ненормальными" можно назвать таких выдающихся деятелей искусства, как Леонардо да Винчи, Петр Чайковский, Рудольф Нуриев и Фреди Меркьюри.
Кроме того, Миро задалась вопросом: можно ли изменить ориентацию под влиянием пропаганды?
"Жил человек себе и жил, а потом увидел гей-парад или съел мороженое Радуга — ба-бах, и сразу ориентация поменялась!
Или не сразу? Сколько порций Радуги нужно сожрать? Я волнуюсь! Вдруг я съем нечаянно сразу 2 и превращусь в лесбиянку?!
Конечно, значительно лучше пропаганда разврата, который 20 лет демонстрируют нам в трансляции из публичного дома 2. Даже Рустама Солнцева там заставляли строить отношения, но так и не перевоспитав, несчастного выгнали — видимо, слишком много палок колбасы он сожрал".
При этом Миро призналась, что не отрицает "силу любой пропаганды". Однако утверждения Бородиной уж слишком консервативны:
"Заявления о том, что «в конце концов, людей на земле не останется» — это что-то настолько дремучее, что даже странно слышать от женщины, которая ведёт Инстаграм".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро назвала мужчин уродами.
Женский форум
Звёзды , Видео , Леонардо да Винчи , Рустам Солнцев , Рудольф Нуриев , Ксения Бородина , Лена Миро , Петр Чайковский
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